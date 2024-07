Como negociação na Inglaterra pode render ao Atlético até 40 milhões de euros; Entenda

O Manchester City anunciou a compra dos direitos do atacante Savinho, ex-Atlético Mineiro. O jogador da Seleção Brasileira se destacou na última temporada no futebol europeu, defendendo o Girona, clube que é gerido pelo City Group, e chamou atenção de Pep Guardiola. A negociação, aliás, tem valores impressionantes e parte deles deve cair nos cofres do Galo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Savinho segue para aInglaterra por 25 milhões de euros (R$ 151 milhões na cotação atual). No entanto, parte desse valor é do Atlético, já que o Galo, ao negociar o atleta em 2022, seguiu com 12,5% dos direitos do atacante. Além disso, o clube mineiro ainda tem direito a 1,70% pelo mecanismo de solidariedade.