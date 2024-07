Chapéu no Fla? São Paulo se aproxima de Marcos Antônio

De acordo com imprensa italiana, São Paulo ofereceu empréstimo, com opção de compra estimada em 5 milhões de euros por Marcos Antônio

O São Paulo se aproximou, ao longo desta semana, da contratação do volante Marcos Antônio, da Lazio (ITA). De acordo com informações da imprensa italiana, o Tricolor deve adquirir o atleta por empréstimo, com opção de compra estimada em 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual).

Dessa forma, o São Paulo pode dar um “chapéu” no Flamengo, que também tem interesse no atleta e ofereceu um empréstimo pagando 400 mil euros (R$ 2.3 mi) com cláusula de compra por 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 mi) mais bônus. A Lazio, por sua vez, queria vender o brasileiro por 6 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões na cotação atual).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vale lembrar que Marcos Antônio chegaria para suprir a “saída” de Alisson, que passará por uma cirurgia e só deve voltar a jogar em 2025 pelo São Paulo. Dessa forma, os volantes Luiz Gustavo e Bobadilla são as atuais opções para o setor.