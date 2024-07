Cássio fala de momento no Cruzeiro e festa com Gusttavo Lima

Goleiro do Cruzeiro ainda ressaltou as qualidades do empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF da Raposa

Assim, o defensor da Raposa salientou que o encontro entre atletas, familiares, comissão técnica e colaboradores do Cruzeiro foi interessante por diversos aspectos. A entrevista foi no programa Bastidores, da Itatiaia.

O goleiro do Cruzeiro, Cássio, comentou sobre a festa promovida pelo empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF da Raposa, com direito a show do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

“Foi muito legal a confraternização com familiares e todas as pessoas ali. Foi um evento bem bacana. Muito bem organizado, acho que todo mundo saiu muito feliz de estar ali, de estar junto”.

Além disso, Cássio ressaltou as qualidades do atual patrão, o empresário Pedro Lourenço.

“Estou aprendendo muita coisa com ele, como pessoa, como chegou, aonde chegou, o que conquistou. Um cara extremamente gente boa”.

Dessa forma, o goleiro lembrou de um episódio que marcou sua chegada ao Centro de Treinamento do Cruzeiro.

“Uma coisa que vai me marcar sempre foi a primeira vez que sentei na Toca da Raposa e ele (Pedro Lourenço) falou sobre o Fábio, que antes de me contratar ele ligou para o Fábio e conversou. Isso foi de uma humildade, uma situação muito legal”, disse Cássio.

Festa com Gusttavo Lima

O cantor sertanejo Gusttavo Lima participou, portanto, de uma baita festa para união do grupo do Cruzeiro, na noite de segunda-feira (15/7). Desse modo, o objetivo da festa era estreitar os laços entre jogadores, comissão técnica e SAF. No entanto, além de atletas, colaboradores do clube e familiares também foram convidados.

Estreia animadora no Cruzeiro

O goleiro Cássio estreou no Cruzeiro no dia 13/7 e fez uma boa partida, com vitória sobre o Red Bull Bragantino, no Independência, em Belo Horizonte (MG). O placar foi de 2 a 1, levando o time, naquele momento, a 29 pontos, na quinta colocação na tabela.