Cássio critica gestão do Corinthians: ‘Cruzeiro mais organizado’

Goleiro do Cruzeiro diz que vê Raposa com administração superior a do Timão, muito por conta da SAF da Raposa

Amplamente considerado um dos maiores ídolos do Corinthians (talvez o maior deles), o goleiro Cássio pode ter “arranjado uma confusão” com a diretoria e com a torcida do Alvinegro. Afinal, ele criticou a atual gestão do clube paulista em uma comparação com a atual administração do Cruzeiro, seu time no momento.

Cássio destacou que o atual Cruzeiro é mais organizado do que o Corinthians, o que, ainda segundo ele, pode ser explicado pode ser explicado pelo fato da Raposa estar sob o comando de uma empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Tenho a cabeça aberta para ouvir, entender, escutar. Você chega no Cruzeiro, e, para mim, eu nunca tinha trabalhado em um clube-empresa, que tem um dono. No Corinthians, foi gestão. Creio que (no Cruzeiro), tudo é muito mais organizado e muito mais fácil. Eu vim para ser goleiro do Cruzeiro. Faz parte da equipe, de um cara que tem experiência, mas há jogadores que me ajudaram”, começou Cássio, em entrevista à “Rádio Itatiaia”, de Minas Gerais.