Campeão e rebaixado: vidente prevê destino de clubes cariocas no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro terminará com representantes cariocas de ponta a ponta na tabela. Pelo menos é o que indica a previsão de Vitor Pinheiro, famoso por acertar o campeão de 2023, para esta temporada. O vidente cravou que desta vez o Botafogo levará, enfim, o troféu para General Severiano após quase 30 anos. Em contrapartida, o Fluminense será novamente rebaixado em sua história.

O vidente passou a ostentar uma credibilidade quase irretocável após a sequência de acertos em 2023. Vitor Pinheiro cravou o título do Palmeiras no início do ano e sustentou, com novas previsões, no decorrer da temporada – antes mesmo da derrocada do Botafogo.

BOTAFOGO CAMPEÃO

Vitor Pinheiro divulgou o vídeo com previsões em seu canal ‘Bola Astral’, no Youtube, na última quinta-feira (18). De acordo com o vidente, o Botafogo está no caminho do sol e se destacou como o time mais aspectado dentro da previsão.