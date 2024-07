Brasileiro planeja temporada na Sérvia: ‘Expectativa muito alta’

Vinicius Mello, revelado no Internacional, está prestes a começar mais uma temporada pelo FK Cukaricki

O FK Cukaricki, que tem o brasileiro Vinicius Mello no elenco, começa sua jornada na temporada 2024/25 neste sábado (20), quando enfrenta o Radnicki, pela primeira rodada da Liga Sérvia. Contratado junto ao Charlotte FC, da MLS, Vini Mello chegou ao time do leste europeu em janeiro deste ano e pode realizar a pré-temporada com o clube de forma completa.

Em cinco amistosos preparatórios disputados, o atacante atuou em quatro, sendo titular em três e marcou dois gols.

“Foi muito importante ter feito a pré-temporada, há três anos não conseguia me preparar tão bem para começar a temporada. Tenho certeza de que isso vai refletir positivamente em campo”, revelou o atacante.