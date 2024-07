Botafogo x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos diferentes no Brasileirão, Glorioso recebe Colorado neste sábado (20/07), no Nilton Santos

Botafogo e Internacional se enfrentam neste sábado (20/07), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Glorioso busca se manter na liderança isolada do campeonato. O Colorado, por sua vez, está no 13° lugar e luta por uma vaga na parte de cima da tabela.

Onde assistir

O Premiere (pay per view) transmite o jogo entre Botafogo e Internacional, pelo Brasileirão.

Como chega o Botafogo

O Glorioso chega motivado e embalado no Nilton Santos. Afinal, os jogadores alvinegros vêm de uma vitória emocionante diante do Palmeiras e estão com seis rodadas de invencibilidade no campeonato. Luiz Henrique e Tiquinho Soares, destaques no último jogo, seguem como titulares no ataque botafoguense.

No entanto, Artur Jorge continua com desfalques importantes em campo. Eduardo, Jeffinho, Matheus Nascimento, Rafael e Pablo continuam se recuperando de lesão e são ausências confirmadas no confronto. Além disso, Thiago Almada, convocado para as Olímpiadas, só deve estrear pelo clube em agosto.