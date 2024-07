Botafogo encaminha empréstimo de Segovinha para clube árabe

O Botafogo encaminhou a ida de Segovinha por empréstimo para um clube dos Emirados Árabes. Não haverá opção de compra por valor fixado. A informação é do jornalista Thiago Franklin, do “Canal do TF”.

Matías Segovia voltou ao Alvinegro após empréstimo ao RWD Molenbeek, mas nem chegou a ser utilizado. O Glorioso optou por emprestá-lo novamente. O nome do novo clube do jogador ainda não se sabe.