Boca Juniors rescinde contrato de Benedetto

Clube argentino anuncia acordo para o fim do vínculo do atacante, que foi especulado no Grêmio

O Boca Juniors anunciou, nesta sexta-feira (19), que chegou a um acordo com Darío Benedetto para a rescisão do contrato. O atacante, que agora está livre no mercado, esteve na mira do Grêmio, que busca opções no mercado para reforçar o ataque.

Durante esses dois anos e meio, desde que chegou do Olympique de Marselha por cerca de 3 milhões de euros (R$ 18 milhões), o atacante marcou 71 gols em 172 jogos, e ajudou o clube a conquistar seis títulos.

O clube argentino agradece ao jogador de 34 anos pelo “profissionalismo e dedicação” e deseja “boa sorte” em seu próximo desafio na carreira.