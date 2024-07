Bebeto critica CBF por falta de evento sobre Tetra

Ex-atacante comparece a evento no Rio de Janeiro para celebrar os 30 anos da conquista do Brasil na Copa do Mundo de 94

Integrantes do grupo que conquistou o Tetra se reuniram na noite desta sexta-feira para celebrar os trinta anos da conquista, em um restaurante na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O ex-atacante Bebeto, por exemplo, lamentou que a CBF não tenha organizado um evento para a celebração do tetra. A “falta de carinho” da entidade com a geração foi compartilhada entre outros campeões mundiais.

“Até difícil da gente falar. Hoje aqui, o Outback abriu as portas para a gente, abriu as portas. Quem deveria fazer isso era a CBF. Nos 25 anos, fizemos uma festa linda, na Granja Comary. A CBF não abriu as portas, mas o Outback abriu, e a gente fica muito feliz por isso. Vamos curtir esse momento. É triste da gente falar. Como a Confederação Brasileira de Futebol não fez nem que fosse uma festa, que lembrassem da gente”, disse Bebeto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Romário, aliás, revelou que conversou com o presidente da CBF para um evento. Segundo o Baixinho, o papo não evoluiu.