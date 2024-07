Atlético: Mariano e Lemos são liberados; Rubens começa a transição

Gabriel Milito chegou a ter 12 desfalques em uma única partida, mas agora já conta com mais atletas para trabalhar time do Atlético

Aos poucos, os problemas do técnico Gabriel Milito são solucionados. O time já está mais encorpado, sobretudo, com as chegadas dos reforços. No entanto, o departamento médico do Atlético deu boas notícias ao treinador atleticano nesta sexta-feira (19).

O zagueiro Maurício Lemos e o lateral-direito Mariano foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição do treinador para a partida contra o Vasco. O duelo contra o clube carioca será no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV.