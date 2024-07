Apresentação de Endrick no Real Madrid já tem data marcada

Atacante se apresenta ao clube merengue no dia 27 de julho, às 17h (de Brasília), com direito à presença da torcida

O atacante Endrick, que completará 18 anos no próximo domingo (21), convive com a expectativa de se apresentar ao Real Madrid. Sendo assim, depois do evento que recebeu Kylian Mbappé, o clube anunciou uma festa no Santiago Bernabéu para o atacante brasileiro no dia 27 de julho, às 7h (de Brasília).

Neste primeiro momento, o clube não especificou se haverá venda de ingressos para lotação máxima do estádio, mas a apresentação será semelhante à de Mbappé. Com isso, o jovem irá se encontrar com o presidente Florentino Pérez, para formalizar a assinatura do contrato de seis anos. Logo depois, falará com a imprensa e se encontrará com a torcida.