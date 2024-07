Após disputar Copa América, Jhon Arias está de volta ao Fluminense

O Fluminense teve uma excelente notícia, nesta sexta-feira (19), para a sequência do Campeonato Brasileiro. Afinal, John Arias está de volta ao clube após disputar a Copa América com a camisa da Colômbia. Assim, o clube carioca mostrou dois vídeos da chegada do jogador ao CT Carlos Castilho, para ter o primeiro contato com o técnico Mano Menezes.

Antes do vice da competição continental, o colombiano disputou as partidas contra o Alianza Lima (Libertadores) e Juventude (Brasileirão). Logo depois, se apresentou à sua seleção, no dia 3 de junho. Dessa forma, o jogador ficou de fora do pior momento do Tricolor na temporada, com as seis derrotas consecutivas: para Botafogo, Atlético-GO, Cruzeiro, Flamengo, Vitória e Grêmio.