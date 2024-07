Vegetti comemora 50 jogos pelo Vasco: ‘Honra e responsabilidade’

Centroavante é um dos destaques da equipe de Rafael Paiva e já marcou 24 gols com a camisa do Cruz-Maltino

Pablo Vegetti publicou, nesta quinta-feira (18), um vídeo em comemoração aos seus 50 jogos com a camisa do Vasco da Gama. O centroavante argentino agradeceu o carinho da torcida e elogiou a história do clube.

“Muito feliz por completar 50 jogos com esta camisa, é uma honra e uma responsabilidade muito grande vestir as cores de um clube com tanta história e com uma imensa torcida como o Vasco da Gama. Desejo que cumpramos todos os objetivos durante o caminho percorrido e que esta marca seja apenas o começo de uma grande história”, afirmou.