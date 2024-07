Vasco lidera inúmeros quesitos no Brasileirão sob o comando de Paiva

Paiva reassumiu o comando do Vasco em junho, na 11ª rodada do Brasileirão, contra o São Paulo. A goleada por 4 a 1, somada a uma grande atuação contra um time da parte de cima da tabela, o respaldou, então, a seguir no comando.

O jogo seguinte foi de derrota por 2 a 1 para o Bahia, com o adendo de que o time carioca jogou por 30 minutos com um a menos, no campo do adversário, onde o rival estava 100% no certame.

Após este revés – o último, aliás -, a equipe emplacou cinco jogos sem perder. A sequência começou contra o Botafogo, em empate por 1 a 1, em São Januário. Depois, quatro vitórias seguidas: Fortaleza (2 a 0, em casa); Inter (2 a 1, fora); Corinthians (2 a 0, em casa) e Atlético-GO (1 a 0, fora). Ao todo, então, são sete jogos, com cinco vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 76,19%.