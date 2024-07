Textor se retrata após criticar imbróglio entre a 777 e o Vasco

Empresário havia criticado a ação do clube associativo, que tirou o controle do futebol Cruz-Maltino das mãos da 777 Partners

O presidente do Vasco, Pedrinho, rebateu John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo. O empresário havia dito numa recente ao site “ge” que a situação atual do Gigante da Colina causa insegurança no futebol brasileiro. Além disso, o norte-americano criticou a ação judicial do associativo, que tirou o controle do futebol cruz-maltino das mãos da 777 Partners.

Entretanto, pouco depois da declaração de Pedrinho, John Textor se manifestou por meio de uma nota publicada no Instagram. Ele deu razão a Pedrinho e disse que seus comentários foram “certamente um tanto teóricos”. O empresário ainda destacou que aplaude os esforços do mandatário para proteger o Vasco.

“Presidente Pedrinho está 100% correto. Não conheço os fatos do desastre da 777 e tenho a certeza de que é uma grande luta lidar com a natureza imprevisível do drama em evolução do 777. Os meus comentários foram certamente um tanto teóricos, e eu estava apenas a tentando sobre o impacto que esta situação tem nas percepções globais. Aplaudo os esforços dele para proteger o seu clube, e desejo ao Vasco apenas os melhores resultados (a não ser que estejamos nos enfrentando é claro!)”, escreveu Textor.