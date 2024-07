Textor critica atos contra Leila e Ednaldo: ‘Isso não é Botafogo’

Dono da SAF do Alvinegro repudia ações de 'torcedores' contra presidente do Palmeiras e CBF, na manhã desta quarta-feira

Após a vitória do Botafogo por 1 a 0 contra o Palmeiras, o dono da SAF do time alvinegro, John Textor, condenou os atos contra Leila Pereira, presidente do clube paulista, e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. Na manhã desta quarta-feira, torcedores alvinegros penduraram bonecos que simulavam o enforcamento dos dirigentes.

“Bom, eu fiz parte do pronunciamento oficial do clube, então dissemos o que precisávamos dizer lá. Mas uma pequena garota, no estádio, me deu um pequeno bracelete com a palavra “amor”. Isso é importante, nós sempre dizemos que os campeonatos são feitos de amor, não de ódio. E o que isso representou hoje era ódio”, disse Textor antes de complementar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Isso não é Botafogo. Isso não nos ajuda a vencer, isso não ajuda o time, então eu me desculpo a Leila e ao Ednaldo por isso. Tudo é sobre amor, e essa é a mensagem”, completou.