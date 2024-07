Streamer arremata taça de Vini Jr por valor impressionante

O Instituto Vini Jr. promoveu um leilão beneficente, na última quarta-feira (18), e contou com vários itens e muitos famosos no evento. E entre os prêmios estava o troféu “Man of the Match”, da semifinal da Champions League 2023/24.

E o comprador deste prêmio foi o streamer Casimiro, dono da Cazé TV. O valor, aliás, foi o que chamou mais atenção. O Youtuber levou o troféu para casa por R$ 700 mil.