Santos empata com o Vila Nova-GO e mantém a liderança da Série B

Peixe jogou com o resultado de empate a seu favor e garantiu a ponta do campeonato por mais uma rodada

Nesta quinta-feira (18), Vila Nova-GO e Santos empataram por 1 a 1, em jogo disputado no OBA, pela 16ª rodada da Série B. Os gols do jogo saíram através de Jammes para o time goiano e Furch a favor do Peixe. Com o placar, o Tigre fica com 28 pontos, na vice-liderança. Enquanto isso, o Peixe assegura a ponta do campeonato, com 29 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Vila Nova-GO encara a Ponte Preta, em Campinas. Já o Santos recebe o Coritiba, na Vila Belmiro.

Primeiro tempo sonolento

Os primeiros 45 minutos foram de muita disputa dentro de campo. O Santos, superior tecnicamente, foi ao campo de ataque, mas não conseguiu traduzir em chances claras. O momento de mais emoção veio logo depois da cabeçada de Furch que bateu no braço do zagueiro. O VAR até entrou em cena, mas o árbitro Rodrigo Pereira de Lima, não deu o pênalti. Pelo lado do Vila Nova-GO, o time da casa buscou uma pressão, mas sem sucesso. O goleiro Brazão quase não trabalhou.