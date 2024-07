Roger Machado destaca chegada ao Internacional: ‘Grande oportunidade na carreira’

O técnico Roger Machado foi apresentado pelo Internacional nesta quinta-feira (18). O comandante deixou o Juventude para assumir a equipe colorada após a demissão do argentino Eduardo Coudet.

Todavia, Roger tem um passado no grande rival, o Grêmio, como jogador e também técnico. Assim, ele analisou a rivalidade entre os clubes do Sul:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Acolho com naturalidade esse processo. Vivi no estado, vivi a rivalidade. Como jogador, sempre tive em vista deixar a rivalidade no campo; nunca interpretei que fôssemos inimigos, apenas adversários. A relação do torcedor é passional, apaixonado pelo seu time, compreende o jogo. Sou apaixonado pelo jogo e compreendo o torcedor. É natural pela paixão do torcedor pelo clube. Mas, como profissional do futebol, há 32 anos nesse lugar, consigo administrar isso de forma que me permita circular bem nesses ambientes e trabalhar com tranquilidade”, disse o comandante em sua apresentação no colorado.