Presidente da Argentina demite subsecretário após cobrança a jogadores da seleção

A comemoração com polêmica de jogadores da Argentina depois da conquista da Copa América ainda causa consequências. Afinal, o presidente do país, Javier Milei, anunciou a demissão do subsecretário de esportes, Julio Garro, na última quarta-feira (17). A principal razão para tal decisão, segundo o governante, foram as cobranças por desculpas por parte do político aos atletas da seleção albiceleste.

Por sinal, Milei comunicou o desligamento do subsecretário de esportes através das redes sociais do gabinete presidencial.