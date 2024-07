Pode isso? Árbitro encerra jogo do Cuiabá antes de rebote de pênalti

Lance confuso acontece no empate do Dourado com o Palestino, pela Sul-Americana, nesta quinta-feira; Veja o que diz a regra

A partida entre Cuiabá e Palestino pela Sul-Americana terminou com polêmica de arbitragem. No último lance, Walter defendeu pênalti de Joe Abrigo, que conseguiu marcar no rebote. Contudo, após a defesa do goleiro brasileiro, o árbitro Roberto Pérez, do Peru, encerrou a partida, com o gol não valendo.

Os próprios atletas das equipes ficaram em dúvida dentro de campo até a confirmação da finalização do confronto. O cronômetro tinha quase dez minutos de estouro do tempo acrescido, que foi de quatro minutos.

De acordo com a assessoria do Cuiabá, Perez apitou o fim do jogo logo após a defesa, ou seja, antes do rebote. O próprio árbitro havia informado aos jogadores que encerraria assim que a penalidade fosse cobrada.