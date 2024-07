Palmeiras se reapresenta, marca exames de Estêvão e tem Lázaro próximo da volta

O jogador Estêvão e o médico Pedro Pontin (D), da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do Botafogo FR, durante partida válida pela décima sétima rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, no Estádio Nilton Santos. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) Crédito: CESAR GRECO

O Palmeiras reapresentou-se nesta quinta-feira (18) na Academia de Futebol, após derrota por 1 a 0 para o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Estêvão, que saiu lesionado no confronto, ainda passará por exames mais detalhados para saber a gravidade do problema. Por outro lado, Lázaro iniciou o processo de transição e fez parte do trabalho em campo com o grupo alviverde. Estêvão deixou o Estádio Nilton Santos na última quarta-feira (17) com dificuldade para caminhar e passará por exames ao longo do dia. O jovem lesionou o tornozelo esquerdo em jogada no ataque.