Nonato é regularizado e pode estrear pelo Fluminense

Volante é um dos reforços na janela para o segundo semestre; Tricolor encara o Cuiabá no domingo, pela 18ª rodada do Brasileirão

O Fluminense acertou a contratação do meio-campista Nonato. O jogador, de 26 anos, se apresentou no CT Carlos Castilho e assinou vínculo com o Tricolor até julho de 2025. Inclusive, o meio-campista já está com nome no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e já pode fazer reestreia pelo Tricolor.

O atleta, que pertence ao Santos, retorna ao clube carioca após dois anos, por empréstimo até julho de 2025, com opção de compra.