Ministério do Esporte confirma que Gabigol, do Flamengo, está apto a jogar

O efeito suspensivo dado ao jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol, pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) segue ativo, segundo informou o Ministério do Esporte nesta quinta-feira (18/7). Com isso, o atleta do Flamengo continua podendo jogar partidas oficiais sem quaisquer problemas.

Em nota, o Ministério do Esporte, aliás, informou que a “decisão liminar do CAS se mantém vigente desde a data de 30 de abril de 2024, sem sofrer qualquer interrupção ou revogação”.

Em março, Gabigol foi suspenso por dois anos por fraude do exame antidoping. Com um placar apertado de 5 a 4, o julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), havia condenado o atacante. Apesar do resultado estreito, os auditores, inclusive, definiram em unanimidade, a partir das queixas dos fiscais sobre o comportamento “grosseiro” do jogador.