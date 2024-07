Mario revela possível data de estreia de Thiago Silva pelo Fluminense e fala sobre reforços

Em conversa com repórteres na saída do sorteio da Copa do Brasil, mandatário falou sobre a janela do Tricolor; saiba

O presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, conversou com repórteres na saída do sorteio da Copa do Brasil, realizado nesta quinta (18), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. E o mandatário fez revelações importantes sobre o Tricolor, que, apesar de vivo nas Copas, encontra-se mal na tabela do Brasileirão.

Ele revelou que o clube ainda está no mercado na busca por um atacante. Confirmou a negociação com o volante Facundo Bernal, e também falou da possível estreia de Thiago Silva. Primeiro, porém, Mario avaliou o confronto das oitavas da Copa do Brasil, em que o Flu encara o Juventude.

