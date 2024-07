Mario atualiza sobre possível saída de titular do Fluminense

André tem proposta do Fulham e negociação segue em andamento; jogador de 23 anos já negocia valores com clube inglês

O presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, atualizou o torcedor acerca da possível saída de André. Segundo o mandatário, em entrevista após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta (18), o Tricolor ainda aguarda a resposta do Fulham à contraproposta feita pelo volante há dez dias.

“Não existe uma negociação. Existe uma proposta que foi feita (pelo Fulham), o Fluminense fez uma contraproposta e ainda não houve resposta a ela. isso já tem uns dez dias. O Fulham é o clube que procurou o André desde o ano passado, além do Liverpool. Em janeiro fizeram uma nova investida. Neste momento, o que a gente tem é um papel do Fulham com uma proposta, um papel do Fluminense com uma contraproposta. Ainda não temos uma resposta”, confirmou.

