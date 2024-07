Marchesín desabafa com cenário grave do Grêmio na Série A

RS - FUTEBOL/CONMEBOL LIBERTADORES 2024 /GREMIO X THE STRONGEST - ESPORTES - Lance da partida entre The Stronges e Gremio disputada na noite desta terca-feira, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, valida pela Conmebol Libertadores 2024. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Crédito: Lucas Uebel

O Grêmio se encontra em uma situação preocupante no Campeonato Brasileiro. Afinal, a derrota para o São Paulo por 1 a 0 no Morumbi, na última quarta-feira (17), significou a décima no torneio e a terceira consecutiva. Com isso, a equipe desperdiçou a chance de se aproximar de uma saída da zona de rebaixamento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim, após o revés o goleiro Marchesín desabafou sobre o cenário alarmante que o Imortal está na Série A.

“Difícil falar nesse momento, chateado, com vergonha, com um monte de coisa. Fizemos um grande segundo tempo, mas não aproveitamos as situações que fizemos, no primeiro tempo não fizemos um bom jogo”, confidenciou o arqueiro. O argentino indicou que não há tempo para lamentação, pois o próximo confronto no Campeonato Brasileiro, mostra-se essencial. Isso porque vai enfrentar o Vitória e caracteriza-se como um confronto direto, pois o adversário é o primeiro time fora do Z4. “A equipe está melhorando, nos faltou eficiência no gol, a equipe está fazendo esforço, temos que seguir trabalhando, virar a página. O momento é difícil, mas mais do que nunca precisamos virar o jogo”, analisou Marchesín.