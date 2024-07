Manchester City anuncia contratação de Savinho

Atacante da Seleção Brasileira é primeiro reforço do time comandado pelo técnico Pep Guardiola nesta janela de transferências

O Manchester City anunciou, nesta quinta-feira (18), a contratação do atacante Savinho, que assinou por cinco temporadas, até junho de 2029. Dessa maneira, o brasileiro é o primeiro reforço do time comandado pelo técnico Pep Guardiola nesta janela de transferências e vai vestir a camisa 26 do time da Premier League.

“Não vejo a hora de trabalhar com Pep Guardiola, um dos maiores treinadores de todos os tempos, e alguém que sei que me ajudará a melhorar ainda mais”, disse Savinho, aos canais oficiais do City.

Aos 20 anos, Savinho se destacou com a camisa do Girona enquanto esteve emprestado pelo Troyes, da França, dois clubes que pertencem ao Grupo City. O atacante marcou 11 gols e deu 10 assistências pelo clube espanhol em 2023/24.