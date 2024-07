Lyon anuncia contratação de um dos artilheiros da Eurocopa 2024

Atacante da Geórgia assina até 2028 com time que tem Jhon Textor como proprietário

O Lyon está ativo no mercado de transferências e fez uma grande contratação. Nesta quinta-feira (18), o clube que tem Jhon Textor como mandatário anunciou a chegada de Georges Mikautadze, de 23 anos, um dos artilheiros da Eurocopa 2024 com três gols marcados. O atacante da Geórgia assinou contrato até 2028 e pertencia ao Metz, também da França.

Mikautadze foi contratado em um negócio que ultrapassa os 18,5 milhões de euros (R$ 111 milhões). Além disso, existem bônus e metas que podem aumentar o valor em até 4,5 milhões de euros (R$ 27 milhões), de acordo com o Lyon.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante o anúncio do atacante, o Lyon destacou que, apesar do interesse de outras equipes, Mikautadze optou pelo “clube do coração”. Isto porque o atacante jogou nas categorias de base, antes de seguir para o Saint-Priest e depois para o Metz.