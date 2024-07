Luis Zubeldía cobra reforços no São Paulo após lesão de Alisson

Logo depois da vitória do São Paulo diante do Grêmio, o técnico Luis Zubeldía compareceu a sala de imprensa do MorumBIS e deu mais uma coletiva agitada. Do seu jeito sincero, ele não mediu as palavras e pediu reforços para o meio-campo, principalmente com a ausência de Alisson, jogador que sofreu uma fratura no tornozelo direito.

“É urgente que necessitamos de jogadores. Os dirigentes sabem. Não é sobre ter opções no plantel. Temos muitos volantes, mas que não jogam nessa posição. Vamos ter a pior versão dos jogadores que temos”, disparou.