Leilão beneficente de Vini Jr arrecada cerca de R$ 5 milhões; veja itens

Evento aconteceu na última quarta-feira (17) no Copacabana Palace e contou com a presença de diversas celebridades

O leilão beneficente de Vini Jr, realizado no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, na última quarta-feira (17), arrecadou cerca de R$ 5 milhões. O evento contou com a presença de celebridades nacionais e internacionais.

Foram 23 experiências leiloadas, entre itens únicos e futuras ações. Uma partida de tênis com Ronaldo Fênomeno, entradas para um jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu e uma pelada com o camisa 7 merengue estavam entre os lances abertos para o público.