Internacional anuncia Roger Machado como novo técnico

Treinador fechou com o Colorado até dezembro de 2025 e terá a missão de recolocar a equipe no caminho das vitórias

O Internacional confirmou a chegada de Roger Machado como novo treinador nesta quinta-feira (18). O profissional deixou o Juventude no meio da temporada, pois a proposta do Colorado agradou. Assim, ele assinou contrato até o final de 2025. A tendência é a da que ele já comande a equipe no compromisso seguinte. No caso, o duelo com o Botafogo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (20), no Nilton Santos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A missão principal de Roger Machado é recolocar o Inter no caminho das vitórias. Afinal, a equipe não vence há sete partidas, sendo quatro derrotas e três empates. O momento negativo provocou a eliminação da equipe na Copa do Brasil para o Juventude, ex-clube do novo treinador.