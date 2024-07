Ignácio chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense

Mais um reforço do Fluminense para o segundo semestre chegou ao Brasil. Trata-se do zagueiro Ignácio, ex-Sporting Cristal, que desembarcou no Rio de Janeiro no início da madrugada desta quinta-feira (18), no Aeroporto do Galeão. Com isso, ele fará exames médicos e assinará contrato com o Tricolor.

Dessa forma, o clube carioca irá adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador por 2,2 milhões de dólares, ou seja, cerca de R$ 11,9 milhões. Ele chega para reforçar o setor defensivo, que tem dado dor de cabeça para a torcida, visto que o time sofreu gol em todas as 16 rodadas do Brasileirão, até aqui.