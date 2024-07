Fluminense anuncia a contratação do meio-campista Nonato

O Fluminense acertou a contratação do meio-campista Nonato. O jogador, de 26 anos, se apresentou no CT Carlos Castilho e assinou vínculo com o Tricolor até julho de 2025. Assim, o atleta, que pertence ao Santos, retorna ao clube carioca após dois anos, por empréstimo até julho de 2025, com opção de compra.

“Fui muito bem acolhido por todos, muita gente com quem eu tinha trabalhado na minha primeira passagem. Estou muito feliz, orgulhoso de voltar para cá, um lugar onde me sinto em casa e desde a primeira vez que pisei já senti uma conexão diferente”, disse.