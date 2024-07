Flamengo terá sequência decisiva para os rumos da temporada

O Flamengo entrará em uma sequência de jogos cruciais para os rumos da temporada. Com a definição do adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras, a equipe de Tite agora sabe quais são todas as equipes que vai enfrentar na sequência definidora para 2024.

Em pouco mais de três semanas, o rubro-negro, aliás, terá sete jogos pelas três principais competições, todos contra adversários que podem complicar sua vida.

O Flamengo vai disputar duas partidas pelas oitavas de final da Libertadores, contra o Bolívar-BOL, e da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. O rubro-negro ainda terá três duelos no Campeonato Brasileiro, no período: contra o São Paulo fora de casa, mais uma vez contra alviverde paulista, e ainda enfrenta o Botafogo em um clássico de “seis pontos”.