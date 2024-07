Filho de Ibrahimovic assina primeiro contrato profissional com o Milan

Ele defendia as categorias de base do clube desde o segundo semestre de 2022. Na oportunidade, ele deixou o Hammarby, da Suécia, em que seu pai é um dos sócios. Assim, o atacante passa a defender o time B, o Milan Futuro. As partes firmaram vínculo por três anos e a equipe irá disputar a Série C do Campeonato Italiano.

O Milan está de olho no futuro de sua equipe e se movimenta para valorizar seus jovens jogadores. Prova disso é que o clube divulgou que chegou a um acordo para assinatura de contrato profissional de alguns atletas que estavam em sua base. Um dele é o atacante Maximilian, que é filho de Zlatan Ibrahimovic, filho do ídolo dos Rossoneri.

Ibrahimovic também atua como dirigente do Rossonero. Afinal, a RedBid, empresa que adquiriu o clube, anunciou-lhe como conselheiro em dezembro do ano passado. Quando ainda era jogador de futebol, o ilustre centroavante sueco chegou a treinar com Maximilian, exatamente em 2023.

Maximilian tem passagem do pai no Milan como referência

O jovem atacante do Milan Futuro vai se espelhar na trajetória do pai, já que teve sucesso no clube. Afinal, Ibra tornou-se ídolo dos Rossoneri em duas passagens, com 93 gols em 163 partidas. Além de momentos marcantes com as conquistas de dois Campeonatos Italianos, bem como uma Supercopa da Itália.

Ibrahimovic ainda defendeu os arquirrivais Inter de Milão e Juventus. Assim como Ajax, Barcelona, Los Angeles Galaxy, Manchester United e PSG. Pela seleção da Suécia, ele disputou as Copas do Mundo de 2002 e 2006. Além de quatro edições consecutivas da Eurocopa. No caso, em 2004, 2008, 2012 e 2016.