Fábio Carille exalta série invicta do Santos e aprova empate

Fábio Carille elogia a equipe do Peixe, que segura a liderança da Série B por mais uma rodada

Na coletiva de imprensa, o treinador do Peixe exaltou o resultado fora de casa, principalmente por ser um rival direto. Além disso, elogiou a postura do time.

Nesta quinta-feira (18), o Santos empatou por 1 a 1 com o Vila Nova-GO e manteve a liderança da Série B. Agora, o time de Fábio Carille está com 29 pontos, em 16 jogos disputados.

“Eu gostei muito do jogo que nós fizemos, a maior parte do jogo. Um jogo controlado, aqui o Vila exerce uma pressão muito grande, a gente sofreu pouca pressão durante o jogo. Conseguiu controlar bem, conseguiu jogar bastante no campo ofensivo. Infelizmente numa bola aérea ali acabamos tomando um gol de empate. Esse ponto é muito importante para a nossa sequência”, disse o treinador.

“São seis jogos agora, com quatro vitórias e dois empates fora de casa. Então, a gente comemora sim, mas sabedor que, por aquilo que a gente produziu dentro de campo, a gente poderia ter saído com os três pontos”, acrescentou.

O próximo jogo do Santos será na segunda-feira (22). Na Vila Belmiro, a equipe mede forças contra o Coritiba.