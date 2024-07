Em jogo de pênaltis perdidos, Athletico empata com Cerro Porteño em Assunção

Em jogo com dois pênaltis perdidos, o Athletico saiu atrás, mas arrancou empate fora de casa com o Cerro Porteño por 1 a 1, na ida dos playoffs da Sul-Americana. Os paraguaios saíram na frente com Martín Benítez e ainda desperdiçou pênalti com Churín no primeiro tempo. Já o Furacão deixou tudo igual com Christian na etapa final, teve a chance da virada, mas Fernandinho desperdiçou a penalidade.

Com o empate no Paraguai, a decisão do classificado para as oitavas de final da Sul-Americana fica para a partida em Curitiba. Os dois times se enfrentam novamente na próxima quinta-feira (25), às 21h30, na Ligga Arena. O Athletico precisa de uma vitória simples diante da torcida para avançar de fase. Em caso de nova igualdade, a decisão vai para os pênaltis. O vencedor do confronto encara o Belgrano, da Argentina, nas oitavas de final.

Intensidade

Cerro Porteño e Athletico fizeram primeiro tempo com boas oportunidades e protagonismo dos goleiros. O time da casa tomou a iniciativa. Iturbe, aos sete, arriscou e exigiu boa defesa de Léo Linck. O Furacão respondeu com Julimar, mas a bola saiu pela linha de fundo. Na sequência, Iturbe acertou a trave após cobrança de falta, e Julimar respondeu com boa finalização de fora da área. Aos 32, após vacilo defensivo, Benítez pegou sobra e chutou no canto, sem chances para Linck. Na reta final, o time da casa teve chance de ampliar, mas Churín isolou a penalidade.