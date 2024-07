Em grande jogo, Atlético e Palmeiras empatam pelo Brasileirão sub20

Galo sai na frente, toma a virada do alviverde, mas busca o empate no segundo tempo, em duelo que termina empatado por 2 a 2

As equipes sub-20 do Atlético e Palmeiras entraram em campo nesta quinta-feira (18) e fizeram um grande jogo pelo Brasileirão da categoria, que terminou em empate pelo placar de 2 a 2. Jarleysom e Renan marcaram para o Galo; contudo, Allan e Thalys fizeram para o Verdão.

O jogo foi bastante disputado. O Galo, mandante da partida, abriu o marcador, mas tomou a virada do Palmeiras ainda no primeiro tempo. Assim, saiu para o jogo no segundo tempo e buscou a igualdade.

Desse modo, o alviverde mantém a liderança da competição e chega aos 34 pontos em 14 jogos, uma diferença de sete pontos para o segundo colocado, que atualmente é o Athletico. Entretanto, o time mineiro é apenas o décimo sexto colocado e tem 15 pontos conquistados.