Dirigente do Flamengo comenta sobre contratação de Claudinho: ‘Quase impossível’

O Flamengo segue interessado na contratação de Claudinho, do Zenit. No entanto, as conversas estão paradas neste momento. Afinal, os russos não querem se desfazer do meia e estão fazendo jogo duro nas negociações. Na visão de Bruno Spindel, diretor executivo do clube carioca, um acerto entre os clubes é pouco provável.

“É muito difícil, uma contratação quase impossível. No entanto, a vontade de qualquer jogador é sempre fundamental em qualquer negociação que exista. Afinal, a vontade é sempre o mais importante”, disse Bruno Spindel depois de acompanhar ao sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil.