David Neres está na mira de clube italiano

Atacante brasileiro tem contrato com Benfica até 2027 e cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões)

Com a iminente saída de Victor Osimhen para o PSG, em uma transferência que deve ultrapassar os 100 milhões de euros, o Napoli está em busca de alvos para reforçar o ataque, e de acordo com informações do site italiano ‘Corriere dello Sport’, o brasileiro David Neres é um deles.

Os napolitanos, que passam por uma reformulação no elenco desde a chegada do técnico Antonio Conte, sondaram a direção do Benfica para contratar o atacante. Segundo o ‘Corriere dello Sport’, uma proposta de 25 milhões de euros (que ainda não foi enviada ao Benfica) pode ser suficiente para levar o jogador para o futebol italiano.

Recentemente, o Besiktas também demonstrou interesse em David Neres. No entanto, a imprensa portuguesa informa que os turcos não enviaram nenhuma proposta oficial até o momento.