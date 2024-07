Cruzeiro confirma empréstimo de Lucas Oliveira para o futebol do Japão

O defensor atuará no Kyoto Sanga por seis meses e depois poderá ficar em definitivo por negociação que pode chegar em R$ 5,5 milhões

O Cruzeiro confirmou, nesta quinta-feira (18), o empréstimo de Lucas Oliveira para o Kyoto Sanga, do Japão. Assim, o defensor terá contrato de seis meses com o novo clube e a possibilidade de compra ao final do período.

Desse modo, o clube japonês anunciará o jogador nos próximos dias. Ele não era aproveitado pelo técnico Fernando Seabra e chegou a ter seu nome vinculado a outras equipes brasileiras, entre elas, o Vasco da Gama.

