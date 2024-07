Confronto entre Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil repercute nas redes sociais; veja reações

Flamengo e Palmeiras formaram o primeiro confronto do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado nesta quinta-feira (18), no Rio. A definição do duelo, naturalmente, mexeu com as emoções dos apaixonados por futebol – visto que trata-se de uma das maiores rivalidades interestaduais do país.

O sorteio ocorreu na tarde desta quinta-feira (18), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A primeira bolinha abriu logo com o nome do Flamengo, campeão do torneio em 2022, que só precisou aguardar a definição do adversário: o Palmeiras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os jogos decisivos entre os rivais estão marcados para semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Cabe pontuar que este será o terceiro encontro das equipes pela Copa do Brasil.