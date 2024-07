Com jogaços, oitavas de final da Copa do Brasil estão definidas; veja!

Com direito a jogaço, as oitavas da Copa do Brasil-2024 estão, enfim, definidas! Nesta quinta-feira (18), a CBF sorteou os oito confrontos do mata-mata da próxima fase do torneio, em evento realizado na sede da própria entidade, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Ainda nesta quinta, a CBF sorteará os mandos de campo dos jogos, o que será levado em conta para a definição das datas dos confrontos. Confira aqui no Jogada10, então, quais são os duelos. Lembrando, claro, que ainda haverá outro sorteio para as quartas de final. Dessa forma, o chaveamento rumo à final ainda não está definido.

