Clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG será em dia e horário diferente

O jogo entre Raposa e Galo será no Mineirão, no sábado, dia 10 de agosto. O horário, no entanto, chamou atenção: às 21h30 (de Brasília). Esse dia e horário, no entanto, é uma determinação da Rede Globo, que detém os direitos de transmissão. Os jogos do fim de semana da TV Aberta serão passados neste dia e horário, por causa das Olimpíadas de Paris, na França.

O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG já tem dia e horário para acontecer. No entanto, a partida será bem diferente do que o torcedor está acostumado. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o detalhamento da tabela entre a 20ª e 25ª rodada do torneio nacional, na quarta-feira (17).

Somente torcedores do Cruzeiro vão para o estádio. Isso foi um acordo entre as diretorias, diante dos vários episódios de violência nos estádios. O primeiro clássico na Arena MRV, por exemplo, foi recheado de problemas e, assim, os presidentes de Galo e Raposa entenderam que a melhor opção no momento é jogar com torcida única.

Todavia, aparentemente, este cenário terá um fim em breve. O empresário Pedro Lourenço, que comprou a SAF do Cruzeiro recentemente, se mostrou disposto a dialogar para mudar essa realidade. O sócio majoritário da SAF do Galo, Rubens Menin, também disse, em entrevistas recentes, que não gosta do atual modelo.

No primeiro turno do Brasileirão, o Galo venceu o Cruzeiro por 3 a 0, na terceira rodada. Na ocasião, apenas atleticanos foram ao estádio. Portanto, uma alteração no modelo da quantidade de torcedores poderá ocorrer somente em 2025.