Chelsea mira contratação de Andreas Pereira

O Chelsea está de olho no mercado e analisa a contratação de Andreas Pereira. O jogador da Seleção Brasileira está no radar dos Blues para recompor o elenco em uma possível saída de Conor Gallagher. Dessa maneira, integrantes do clube londrino já fizeram contato com Kia Joorabchian, responsável pela carreira do jogador brasileiro, que confirmou o interesse dos Blues em entrevista ao ‘ge’.

Andreas Pereira pertence ao Fulham, também da Inglaterra, e tem um acordo para transferência após se destacar em duas temporadas. Isto porque o brasileiro deseja seguir novos caminhos em sua carreira.

Ao mesmo tempo, o jogador tem o aval do técnico Enzo Maresca, e o Chelsea estaria disposto a pagar entre 30 e 35 milhões de libras (R$ 216 milhões a R$ 235 milhões) pelo jogador de 28 anos.