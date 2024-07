Botafogo desiste de contratar o zagueiro Joaquim, do Santos

O Botafogo desistiu de contratar o zagueiro Joaquim, do Santos. Em entrevista na zona mista na CBF após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil-2024, John Textor descartou a negociação com o zagueiro do Santos.

“Gostamos muito do jogador. Revisamos muitos detalhes, não seguiremos em frente com as negociações. Era um dos meus favoritos, mas temos um elenco único, mas o que queremos, em particular, não é óbvio como que talvez pareça para os torcedores”, declarou John Textor na tarde desta quinta-feira (18/7).