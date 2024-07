BH segue lesionado e desfalca Flamengo diante do Criciúma

Com uma entorse no tornozelo direito, Bruno Henrique não participa de treino e não viaja para Brasília

O Flamengo conta com um desfalque importante no jogo diante do Criciúma. Afinal, Bruno Henrique segue se recuperando de uma entorse no tornozelo direito e não tem condições físicas de entrar em campo. A informação é do portal “Coluna do Fla”.

A lesão de Bruno Henrique aconteceu no jogo entre Flamengo e Cuiabá, dia 6 de julho, no Maracanã. O atacante sentiu um desconforto muscular e foi substituído no fim do primeiro tempo. O camisa 27, dessa forma, iniciou tratamento no Ninho do Urubu e se tornou desfalque diante do Fortaleza.