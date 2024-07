Avaí x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lados opostos na tabela do Brasileirão Série B, equipes vão medir forças no duelo que será realizado nesta sexta-feira (19) na Ressacada

Em duelo pela 16ª rodada do Brasileirão Série B, o Avaí enfrenta a equipe do Ceará no estádio da Ressacada, em Santa Catarina. O time chega em sexto lugar, tentando retornar ao G4, enquanto o adversário busca se distanciar da zona de rebaixamento.

Onde assistir?

Os canais Sportv e Premiere transmitem a partida ao vivo.

Como chega o Avaí

Sem vencer há cinco jogos, o time catarinense saiu do G4 e tem em vista retornar. Assim, comandado por Gilmar Dal Pozzo, vai ao jogo com quatro desfalques: Hygor, João Paulo, Zé Ricardo e Alan Costa, menos aproveitado no momento. No ataque, o experiente Vagner Love está confirmado.